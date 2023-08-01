الزمالك يترقب غرامة كهربا قبل انتهاء مهلة "فيفا"

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من سداد الغرامة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل انتهاء المهلة المحددة للاعب يوم 3 أغسطس المقبل.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، كهربا، بإعادة تقديم القضية وإحالتها إلى الاجتماع التالي للجنة الانضباط فى «فيفا» فى 3 أغسطس 2023 للتقييم، من أجل اتخاذ قرار بشأن فرض حظر من المشاركة فى أى نشاط متعلق بكرة القدم عليه.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى، تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك.

وأوضح أشرف عبدالعزيز، محامي كهربا، أن هناك خبرا سعيدا غدًا الأربعاء، بشأن الغرامة الموقعة ضد كهربا، مشيرًا إلى أن الغرامة الخاصة بكهربا 2 مليون و384 ألف دولار.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في اللقاء الأول برباعية دون دون رد أمام لاتحاد المنستيري التونسي، والخساراة أمام الشباب بهدف، أمس الإثنين، فيما يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب وصيفًا بالرصيد ذاته.