جي إي سي امباو 2024: سيارة السيدان الرياضية الجديدة من جي إي سي

جي إي سي امباو 2024 هى سيارة سيدان رياضية جديدة من جي إي سي، تم إطلاقها في الأسواق العربية مؤخرًا. السيارة متوفرة في فئتين: "بريميوم" و"جي تي".

تتميز جي إي سي امباو 2024 بتصميم خارجي أنيق وحديث، وداخلية رياضية ورحبة. كما أنها مزودة بمجموعة من أحدث تقنيات السلامة والأمان، بما في ذلك نظام التحكم في السرعة التكيفي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ لكي تتناسب مع حجم السيارة وقوتها على الطريق، بالإضافة الى العديد من الاضافات والكماليات التي توفرها السيارة، وفي تلك المقالة سوف نتحدث عن مواصفات واسعار GAC امباو 2024 في السعودية.

مواصفات جي اي سي امباو 2023

محرك وأداء امباو 2023

أتت GAC امباو 2024 بمحرك قوي سعة 1.5 لتر، 1500 سي سي، بقوة 170 حصان رباعي الاسطوانات، مع عزم للدوران 270 نيوتن/متر، بنظام الدفع الخلفي مع ناقل حركة يدوي وآخر أوتوماتيكي من 7 سرعات.

السرعة القصوي للسيارة: 180 كم/ساعة.

سعة خزان الوقود: 47 لتر.

التسارع 0-100 كم / ساعة: 6.9 ثانية.

تصميم GAC امباو موديل 2023

تعد السيارة واحدة من اجمل السيارات السيدان التي صممت في السنوات الأخيرة من حيث الشكل الخارجي، مقدمة قوية تتمتع بالعديد من التجاويف التي تتواجد مع تجاويف حول المصابيح تجعلها تبدو أفضل في الشكل، كما يوجد تجاويف على جوانب السيارة، مع تصميم السيارة الذي يبدو رياضيًا، مع عتب السيارة الذي يحمي السيارة من الاتربة.

مصابيح متوسطة الحجم في وسط المقدمة، خطوط بالطول داخل المصباح مع تحديد باللون الاسود داخل المصباح، مع خطوط انسيابية باللون الأحمر في المصباح الخلفي، العدسات بالدخل عبارة عن عدستين كما انها قوية جدا وتضئ مساحات كبيرة للرؤية، كما تعطي شكل رائع أثناء السير علي الطريق، مع تجاويف حول شبكة السيارة الأمامية أسفل المصابيح، مع مصابيح الضباب عدسات دائرية يحيط بها الكروم.

مقاس عجلات السيارة 18 بوصة، شبك أمامي متوسط في الحجم من البلاستيك المقوي باللون الفضي، مع شبك اخر اسفل المصد الأمامي، أبواب خلفية مغلقة لحفظ المنتجات والنقل بشكل آمن، يوجد مسافة بين العجلات والعتب لحماية السيارة، ولكن لا يوجد عتب لحواف السيارة، مساحة التخزين الخلفية جيدة.

أبعاد السيارة:

الطول: 4.700 مم.

العرض: 1.850 مم.

الارتفاع: 1.432 مم.

قاعدة العجلات: 2.736 مم.

مقصورة السيارة:

السيارة تتمتع بتصميم رائع من الداخل مثل ما هي عليه من الخارج، معظم المواد المصنعة من الداخل من اجود انواع البلاستيك، مع شاشة عدادات وشاشة أخرى ملتصقة بها خاصة بالوسائط، مقاعد من الجلد، عداد لقياس كل شئ خاص بالسيارة، ناقل حركة على الطراز الحديث بين المقاعد، فتحات المكيف في أقصى المقصورة من اليمين واليسار، ازرار تحكم بين المقعدين، مخزن بين المقعدين، فتحة تخزين في المقصورة، مجموعة ازرار في كل مكان للتحكم بالسيارة، ازرار التحكم على مقود السيارة بجوانب المقود، مع خامات بلاستيكية عالية الجودة، كما يوجد الكثير من المميزات على إطار القيادة وجوانب السيارة.

أهم عوامل الأمان التي أتت في امباو 2023

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، منبه النقطة العمياء، إنذار لمنع السرقة، كاشف التصادم، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، صدمة امتصاص الغاز، نظام المساعدة على تسلق التلال، تحكم نزول التلال، مانع الحركة، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، أجهزة إستشعار الإصطفاف - أمامي وخلفي، وسادة هوائية للمشاة، كاميرا خلفية، عرض مراقبة ضغط الإطارات.

بعض كماليات GAC امباو 2024

مسند للذراع في الوسط، قفل مركزي، مقاعد جلد، مجاذيف لتغير السرعة بدون استخدام الكلتش، سقف زجاج بانورامي، تعديل إمالة المقود، مقود كهربائي، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، أنابيب العادم من الكروم، عادم مزدوج، مرايا الباب إلكترونية، صمامات للطرق الوعرة، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، فرامل يد إلكترونية، سماعات لاسلكية، التحكم بالسرعة.

سعر GAC امباو 2024

تم إطلاق موديل جي إي سي الجديد تحت اسم امباو للبيع في فئة واحدة بالسعودية بسعر 80،385 سعودي.