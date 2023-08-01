"رجال الأعمال": مصر لديها القدرة علي مضاعفة الصادرات للسوق الأوزبكستاني

أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية الاجتماعات المشتركة والإتفاقيات البينية لرجال الأعمال في مصر و اوزبكستان ، في تعزيز العلاقات المصرية الاوزبكية، مشيراً إلى أن الجمعية شاركت ضمن المراقبين الدوليين على الانتخابات الرئاسية الاوزبكية ،الأمر الذي عكس أهمية العلاقات الدولية المتميزة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن اللقاءات بين مجتمع الأعمال تؤدي إلى نتائج ملموسة وسريعة لزيادة حجم التبادل والاستثمار المشترك لتتواكب مع العلاقات المتميزة بين الزعيمان خاصة بعد الزيارة الناجحة للوفد الأوزبكي الأخيرة لمصر.

وقال عيسي، إن إتفاقية مجلس الأعمال المشترك بين غرفة التجارة والصناعة الاوزبكية وجمعية رجال الأعمال المصريين هي البداية والطريق الصحيح لزيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين، معلناً دعم الجمعية لإنشاء مركز لوجيستي اوزبكستاني لخدمة الأسواق المصرية والاوزبكية والوصول إلى أسواق أفريقيا.

وأضاف أن الوقت الآن في مصلحة الطرفين بوجود هذه الرابطة بين منظمات الأعمال الكبرى و القواسم المشتركة بين البلدين وهو ما يمكن أن يضاعف من حجم التبادل التجاري والاستثماري في القريب العاجل.

واشار عيسى إلي وجود مجالات كثيرة للتعاون الصناعي والتجاري بين مصر واوزبكستان خاصةً وأنهم من الدول الكبرى في الاقطان والمنسوجات، لافتاً إلي أن مصر تمتلك الرغبة والقدرة علي مضاعفة الصادرات للسوق الأوزبكي خاصةً لأصناف كثيرة من الخضر والفاكهة.

وأكد أن العلاقات بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة اوزبكستان يمثل حجر الزاوية لترجمة التقارب السياسي والرغبة المشتركة للبلدين في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تخطط لتنظيم رحلة عمل مماثلة لما قامت به غرفة الصناعة والتجارة الأوزبكية لاستكشاف الفرص علي أرض الواقع والعمل على تنمية الأعمال وستبذل جهود كبيرة لتثبت للقيادة السياسية في البلدين أنها علي قدر المسئولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة الصناعة والتجارة الأوزبكية لتأسيس مجلس أعمال مشترك مساء أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وقع على البروتوكول من الجانب المصري المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومن الجانب الاوزبكي السيد دافرون وهابوف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جمهورية أوزبكستان، بمشاركة المهندس عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من ممثلي غرفة تجارة وصناعة اوزبكستان

من جانبه قال دافرون وهابوف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جمهورية أوزبكستان، إن مصر دولة عظيمة وتبذل جهود كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية الدولية، مشيراً إلي أن المفاوضات بين رجال الأعمال سترفع حجم التبادل التجاري المصري الأوزبكي وتعطي دفعة قوية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

وأكد رغبة رجال الأعمال الاوزبكيين في إنشاء مركز تجاري والتعاون في مجال الصناعة في بورسعيد لإستهداف أسواق افريقيا في المستقبل القريب، منوهاً أن الهدف من إنشاء المركز في بورسعيد هو التصنيع المشترك بين الطرفين والتصدير بإستهداف أسواق أخري.

وأكد أن أوزبكستان يتوفر بها المواد الخام بكثرة ويمكنها أن تمنح رجال الأعمال المصريين ميزة سعرية علي كافة الخامات بنسب تخفيض من 10 إلي 20%، فضلاً عن رغبة القطاع الخاص الأوزبكستاني في رفع مؤشرات التصدير والإستيراد من مصر خاصةً في استيراد الموالح.

ودعا جمعية رجال الأعمال المصريين الي تبني تشكيل فريق عمل لإنشاء مركز تعاون صناعي وتجاري في بورسعيد، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم زيارة لمصر في سبتمبر هذا العام لمناقشة هذا المشروع، والإطلاع علي التعريفات والامتيازات الجمركية وحوافز الاستثمار في مصر.

وأكد أن توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال تعد خطوة مهمة لإنشاء جسر تجاري ومركز أعمال مشترك بالإضافة إلى أن تنظيم منتدي الأعمال والاجتماعات الثنائية للمجلس ستتيح توسيع العلاقات بين الطرفين.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة اوزبكستان، أن الوفد الاوزبكي قام خلال زيارته لمصر بمفاوضات في المجال الزراعي والمنسوجات باعتبارهما أساسيين لرفع التبادل التجاري بين البلدين، كذلك نولي اهتماماً بتعزيز العلاقات في المجوهرات وإنتاج الأدوية ونقدم كل الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.