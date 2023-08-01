عمرو طلعت يفتتح مكتب السجل المدني بفرع "اتصالات" بالتجمع الخامس

افتتح الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب السجل المدني بفرع شركة اتصالات من &e في مصر في داون تاون Downtown التجمع الخامس بالقطامية لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعملاء الشركة و كافة المواطنين؛ وذلك بحضور المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات منe& في مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات منe& في مصر.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين شركة اتصالات من &e في مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية لتقديم خدمات الأحوال المدنية، وذلك من خلال فروع شركة اتصالات، بداية بفرع الشركة في داون تاون Downtown التجمع الخامس القطامية وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ووثائق السجل المدني المميكنة لعملاء الشركة و كافة المواطنين طوال عدد ساعات عمل الفرع، فضلا عن توفير ماكينة "السجل الذكي" بالفرع، إضافة إلي تأسيس وافتتاح فرع جديد للشركة داخل مقر مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، بما يساهم في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي.

وتعد اتصالات من &e في مصر رائدة في السوق المصري في تقديم الخدمات الحكومية في فروعها، بداية من خدمات الشهر العقاري و التوثيق و انتهاء بخدمات الاحوال المدنية و تقوم الشركة بتوفير تلك الخدمات لكافة المواطنين سواء كانوا من عملائها أو من غيرهم، وذلك إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم مختلف الخدمات بالسوق المصري والتحول إلى مقدم تكنولوجيا متكامل، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة، وبما يدعم الحفاظ على مكانتها الرائدة والمتميزة داخل السوق المصري.

وتقوم شركة اتصالات من &e في مصر، بموجب هذا البروتوكول الأول من نوعه بتقديم كافة خدمات السجل المدني المميكنة مثل "بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والوفاة، وقسائم الزواج، والطلاق، وكذلك القيد العائلي إلكترونياً، وغيرها بما في ذلك الترجمة الفورية للوثائق لـ 28 لغة مختلفة"، بنفس الرسوم المقررة من الدولة دون أي زيادة، لتسهيل وتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بما يتوافق مع التطور الذي تشهده مصر فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية.

بهذه المناسبة أكد المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، أن بروتوكول التعاون الجديد الذي وقعته الشركة مع وزارة الداخلية يمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها اتصالات مصر لعملائها وغيرهم من المواطنين، حيث يتمتع المواطن بإمكانية إنهاء كامل أعماله والحصول على وثائق السجل المدني، التي يرغب في استخراجها دون التقيد بأوقات العمل الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية، وذلك في إطار سعى الشركة دائماً لبذل الجهد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات لعملائها والمساهمة الفعالة في دفع جهود الدولة لتحقيق خطط التحول الرقمي.

وأعرب متولى عن فخره بتوقيع البروتوكول الذي يؤكد ثقة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والجهات المختصة في قدرات شركة اتصالات من &e في مصر على توفير أفضل الخدمات لعملائها من خلال منظومة متكاملة؛ وذلك حرصاً على توفير الوقت والجهد للعملاء ولكل المواطنين الذين يريدون الحصول على خدمات ووثائق السجل المدني المميكنة، مشيراً إلى أن فرع شركة اتصالات بمقر مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية يقدم خدمات شركة اتصالات فقط، وذلك لخدمة المواطنين وموظفي مصلحة الأحوال المدنية وكافة المترددين على المبنى، بينما يجمع فرع الشركة بمول داون تاون التجمع الخامس بين خدمات الشركة وخدمات السجل المدني داخل الفرع، وأيضا من خلال ماكينة ذكية على باب الفرع تعمل على مدار الساعة.

وأوضح أن اتصالات من e& في مصر حريصة على التعاون مع كافة أجهزة الدولة والجهات الحكومية لتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية وتنويع خدماتها المقدمة ليس فقط لعملائها؛ وإنما لكافة المواطنين، موجهاً الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة المناخ المناسب للعمل وتوسيع استثماراتها بمصر، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على هذا التعاون المثمر الذي من شأنه تحقيق خطة التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد للعملاء وكافة المواطنين.

وأشار إلى أن شركة اتصالات من &e في مصر تعد أول شركة تتعاون مع وزارة الداخلية في هذا المجال نظراً لما تقوم به الشركة من مجهودات بهدف تنويع الخدمات المقدَّمة والتسهيل على المواطنين، وذلك عبر عدة قنوات مختلفة ومتنوعة المصادر.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لشركة اتصالات من e& في مصر التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري داخل فروع الشركة في 17 محافظة من خلال مجموعة مُنتقاة من موظفي وزارة العدل للعمل داخل فروع الشركة في أماكن حيوية لسرعة إنهاء خدمة العملاء على أكمل وجه، وذلك في إطار التيسير على المواطنين بصفة عامة وعملاء شركة اتصالات مصر بصفة خاصة.

