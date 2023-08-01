نجوم الغناء يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس المهن الموسيقية

بدأت منذ ساعات قليلة عملية التصويت لانتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقاعد مجلس الإدارة، والتي يتنافس عليها ٣٢ مرشحا على ١٣ مقعدا، ومن المقرر غلق باب التصويت الساعة ٥ مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فوز النقيب مصطفى كامل بالانتخابات، مؤخرا، بالتزكية، حيث تقام الانتخابات بمقر نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وحرص عدد من الموسيقيين والمطربين على حضور التصويت، من بينهم الفنان سعد الصغير والفنان عصام كاريكا والفنان طارق الشيخ، وحرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين، قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة.