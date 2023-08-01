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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية البليدة في العياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل كائن ببلوك رقم 2 مساكن قرية البليدة بجوار مكتب البريد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز مما تسبب في انفجار الاسطوانة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص جري نقله إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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