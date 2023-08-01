الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات بحرية أوكرانية متجهة إلى مضيق البوسفور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عن تدمير 3 مسيرات بحرية أوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه في الليلة الماضية، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق مسيرة شبه مغمورة، على سفن نقل مدنية روسية كانت في طريقها إلى مضيق البوسفور.

وأضاف البيان أن سفن البحرية الروسية التي رافقت سفن النقل، اكتشفت الزوارق المعادية في الوقت المناسب ودمرتها جميعا.

من جانب أخر قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك خطرا واضحا وقائما من احتمال وقوع هجمات بطائرات بدون طيار على موسكو، ويجري اتخاذ تدابير أمنية مناسبة.

وأضاف بيسكوف -ردا على سؤال حول الاستنتاجات التي توصل إليها الكرملين من هجوم آخر بطائرة بدون طيار استهدفت الحي المالي في العاصمة الروسية موسكو ومجمع مكاتب حكومية- قال "التهديد موجود وهو واضح. ويتم اتخاذ الإجراءات".

وتعليقًا على تشديد الإجراءات الأمنية المحددة، قال بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه إلى ما قالته وزارة الدفاع". وأضاف "قلت لكم أمس أن الأمر متروك للجيش فقط لتقديم تعليقات الخبراء"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

من جانبه قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في وقت سابق اليوم إن العديد من الطائرات بدون طيار قد أُسقطت أثناء توجهها لشن هجوم على العاصمة. تمكنت إحدى الطائرات بدون طيار من الإفلات من الدفاعات الجوية للوصول إلى الحي المالي في مدينة موسكو، ما ألحق أضرارا بواجهة أحد أبراجها في الطابق الحادي والعشرين.