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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين يحذر من وقوع هجمات بطائرات دون طيار على موسكو

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك خطرا واضحا وقائما من احتمال وقوع هجمات بطائرات بدون طيار على موسكو، ويجري اتخاذ تدابير أمنية مناسبة.

 

وأضاف بيسكوف -ردا على سؤال حول الاستنتاجات التي توصل إليها الكرملين من هجوم آخر بطائرة بدون طيار استهدفت الحي المالي في العاصمة الروسية موسكو ومجمع مكاتب حكومية- قال "التهديد موجود وهو واضح. ويتم اتخاذ الإجراءات".

وتعليقًا على تشديد الإجراءات الأمنية المحددة، قال بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه إلى ما قالته وزارة الدفاع". وأضاف "قلت لكم أمس أن الأمر متروك للجيش فقط لتقديم تعليقات الخبراء"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

 

من جانبه قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في وقت سابق اليوم إن العديد من الطائرات بدون طيار قد أُسقطت أثناء توجهها لشن هجوم على العاصمة. تمكنت إحدى الطائرات بدون طيار من الإفلات من الدفاعات الجوية للوصول إلى الحي المالي في مدينة موسكو، ما ألحق أضرارا بواجهة أحد أبراجها في الطابق الحادي والعشرين. 

 

الكرملين طائرات بدون طيار