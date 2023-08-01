حيثيات المشدد 15سنة لعاطل هتك عرض طفلة في عين شمس

اودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل متهم بهتك عرض طفلة في عين شمس.

وذكرت الحيثيات : أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجنى عليها حال سييرها في الشارع عائدة الي محل إقامتها آمنة مطمئنة، فوجئت أن هناك ذئبا بشريا جائعا يتتبع خطاها ووقف وراءها مباشرة ثم خدعها بان والدتها تريدها علي الصعيد العاجل .

واضافت الحيثيات ان المتهم هيأ له خياله المريض وشيطانه بعد أن أعمت مخططاته بصيرته قبل بصره أن يطمع في جسد الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الثانية عشرة والذى حرمته كافة التشريعات السماوية المساس به وجرمت كل التشريعات الوضعية العبث به وأطاع إبليس الذي شجعه علي إرتكاب الواقعة .

واشارت الحيثات أن المتهم قام بسحب المجني عليها الي شارع نايء بعيدا عن اعين المارة ثم فاجئها وباغتها بالامساك بها من الخلف وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها حتى لا يفتضح أمره وقصد هتك عرضها عنوه وكرها عنها ودون رضاها بأن لامس بجسده ويده المحرمة ولامس جسده بها وحسر عنها ملابسها عنوة .

وردت المحكمة على دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمة هتك العرض، بأن الثابت من أدلة الدعوى قيام المتهم بأفعال استطالت على عورات المجني عليها بخلع ملابسها واحتضانها وتقبيلها والإمساك بها قاصدا من ذلك المساس بحياء المجني عليها بما تتوافر معه أركان جريمة هتك العرض في حق المتهم.

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وكشف أمر الإحالة أن المتهم خ.أ ٣٢ سنة هتك عرض طفلة كرها عنها بأن حسر عنها ملابسها ولامس أجزاء من جسدها.

وأضاف أمر الإحالة أن الطفلة قالت لوالدتها ما قام به جارهم والتي بدورها أبلغت قوات الشرطة.

وكانت قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم جارهم بهتك عرض نجلتها البالغة من العمر ٧ سنوات.

ودلت التحريات على صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة