القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك

قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في مقابلة على الهواء، إن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لكن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة الاستفادة من الاحتياطيات هناك.

وأضاف "بوشلين": "في كليشيفكا خاصة الجزء الغربي، تم إحباط محاولات خطرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات، لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، لكن المحاولة أُحبطت"، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

تقع قرية كليشيفكا على الجانب الجنوبي من دفاعات القوات المسلحة الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وتم تحريرها، نهاية يناير من العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، أعلن فاديم أستافييف، رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في دونيتسك، وتم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.

وقال أستافييف: "اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في مجموعة "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية".