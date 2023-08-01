1 سبتمبر .. إطلاق الدورة الخامسة لجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

حددت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون الأول من سبتمبر المقبل 2023 ليكون موعداً لإطلاق الدورة الخامسة لجوائز المؤسسة، والتى تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه فى مجالات الفنون المختلفة تشمل كلا من (التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلى – التصوير الفوتوغرافى) إيمانًا منها بدور المجتمع المدنى فى دعم القطاع الثقافى والإبداعى وخلق جيل جديد من الفنانين والمعماريين المبدعين، وتطوير وتشجيع الشباب فى أهم أفرع الفن مؤكدة أن الشباب هم الذين سيشكلون خارطة مصر الثقافية فى المستقبل القريب.

وتضم جائزة العمارة أعضاء لجنة التحكيم وهم :-الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، الدكتورهشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة الإسكندرية السابق ، المهندس الاستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، المهندس المعماري حمدي السطوحي استشاري تصميم مباني عامة وخبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS ، المهندس المعماري حاتم السعيد مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.