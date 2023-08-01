بمشاركة 5 أساقفة.. ختام فعاليات مؤتمر خدام إيبارشية بورسعيد

اختتمت إيبارشية بورسعيد اليوم المؤتمر السنوى للخدام والخادمات الذى أقيم على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "خدمة نامية مثمرة" بحضور مائة وخمسين خادما وخادمة، في بيت سان مارك بجمعية عرابى بمدينة العبور.

وشمل المؤتمر محاضرات ألقاها عدد من الاباء المطارنة و الأساقفة وهم:

الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها محاضرة عن "الخادم والنمو الروحى "

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة و توابعها محاضرة عن " معطلات النمو "

الانبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والأشمونين محاضرة عن " الهوية القبطية "

الأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة محاضرة عن " ان يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك"

الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها محاضرة عن " الكتاب المقدس والنمو الروحى للخادم "

وألقى القس فام موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي "

كما تضمن برنامج المؤتمر على القداسات الالهية ، ورش عمل ، ودرس كتاب مقدس ، وتسبحة نصف الليل.