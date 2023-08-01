تمريض القناة تعلن عن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن برامج الدراسات العليا بكلية التمريض تمتاز بالجمع بين الطرق التقليدية والطرق الإلكترونية، و استخدام المنصات المختلفة، مضيفا أنه يمكن تدريس المناهج الدراسية من خلال استخدام التعلم عن بعد، أو التعلم الهجين وهو يشمل دمج التعلم وجها لوجه مع التعلم عن بعد، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التمريض بدءا من اليوم 1اغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.

و أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تصميم البرامج والمقررات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة.

مشيرا إلى أن الدراسة بها باللغة الإنجليزية لجميع المقررات، وتقدم الرسالة باللغة الإنجليزية، موضحا أن برامج الدراسات العليا بكلية التمريض تتضمن برامج أكاديمية ( ماجستير - دكتوراه )، كما تتضمن برامج مهنية حيث تشمل 8 دبلومات مهنية تابعه ل 5أقسام بالكلية ...من ضمنها برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في علوم تمريض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما عن برامج الدراسات العليا الأكاديمية بكلية التمريض فقد أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية أنها تضم :-

أولا: برامج الماجستير في علوم التمريض.

•• ماجستير في علوم تمريض الباطني والجراحي.

•• ماجستير في علوم تمريض امراض النساء والتوليد.

•• ماجستير في علوم تمريض الأطفال.

•• ماجستير في علوم التمريض النفسي والصحة العقلية.

•• ماجستير في علوم تمريض صحة الأسرة والمجتمع.

•• ماجستير في علوم إدارة التمريض

ثانيا: برامج دكتوراه الفلسفة في التمريض.

•• الدكتوراه في علوم تمريض الباطني والجراحي

•• الدكتوراة في تمريض الأطفال.

•• الدكتوراة في تمريض أمراض النساء والتوليد.

•• الدكتوراه في علوم تمريض الأسرة والمجتمع.

•• الدكتوراه في علوم إدارة التمريض.

°° و عن برامج الدراسات العليا المهنية بكلية التمريض- أوضحت الدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أنها تتضمن :

اولا برنامج الدبلوم المهني لقسم الباطني والجراحي.

1- برنامج الدبلوم المهني في علوم التمريض لمرضى الأورام.

2- برنامج الدبلوم المهني لمكافحة العدوى.

ثانيا :برنامج الدبلوم المهني لقسم الأطفال.

1- برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في علوم تمريض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- برنامج الدبلوم المهني في علوم تمريض أورام الأطفال

ثالثا : الدبلوم المهني لقسم تمريض صحة المجتمع والأسرة.

1- برنامج الدبلوم المهني لجليس المسن.

رابعا : الدبلوم المهني لقسم التمريض النفسي والصحة والعقلية.

1- برنامج الدبلوم المهني في التمريض النفسي لمرضى الأورام.

2- برنامج الدبلوم المهني في علوم التمريض النفسي لمتعاطي المواد المخدرة.

خامسا : برنامج الدبلوم المهني لقسم إدارة التمريض.

1- برنامج الدبلوم المهني في جودة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي

إلى أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط الأتي:

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي:

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ

وأكد ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بادارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.