وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في احتفالية شباب مصر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات احتفالية شباب مصر، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت الاحتفالية بكلمة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للشباب المشارك، والتي أكد فيها أن مستقبلهم موجود في المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انجازات الدولة المصرية في مجال الشباب والرياضة، وقام بإطلاق مبادرة «صيف شبابنا» من خلال فتح مراكز الشباب بصفة دائم لكل الأنشطة واقامة معسكرات للشباب في العديد من المدن المصرية.

ضم وفد التنسيقية النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة، أحمد البشبيشي، غادة عفت، محمود ناجي، محمد فاتوري، محمد عبدالعظيم عليوة.