نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب يبحث سبل التعاون مع ممثلي برنامج "أمديست"

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ممثلي برنامج منح الجامعات الحكومية "أمديست" لجامعة قناة السويس، بحضور الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة بأمديست، والأستاذة نهلة حفني منسق الأمديست بمركز ذوي الهمم بجامعة قناة السويس.

وجاء ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على تقديم كافة التسهيلات لطلابها من ذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات لهم، والسعي دومًا إلى التعاون مع الجهات التي تهتم بدعمهم، وبرعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

وحضر اللقاء - الدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وخلال اللقاء - رحب الدكتور محمد عبد النعيم بدعم سبل التعاون مع القائمين على البرنامج، بهدف تطوير وزيادة الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، لافتاً إلى أن اختيار جامعة قناة السويس ضمن 15 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، للمشاركة في مشروع إنشاء مراكز لخدمات ودعم الطلاب ذوي الهمم يُعد مكسبا كبيرا للجامعة، من خلال تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم ؛ لتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم العالي للطلاب فى الجامعات الحكومية، وذلك خلال العامين القادمين بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا محسن أن البرنامج سيقوم بتدريب العاملين بمركز ذوي الهمم، بمقره بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى جانب تقديم منح دراسية للطلاب، كما يساهم البرنامج بتوفير التجهيزات اللازمة على أعلى مستوى مع دعم أنشطة التدريب بالمركز، من خلال متخصصين لتدريب العاملين بالمركز على أساليب الإدارة، ودعمهم فى إجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل، بالإضافة إلى تعريفهم بالسياسات العامة والإجراءات الخاصة بالمركز.

وأضاف الدكتور سامح عباس أن المركز يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب من ذوي الهمم، من خلال دورات تدريبية متنوعة، مشير|ًا إلى أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة الطلابية والاحتفاليات والمعارض؛ لتحفيز الطلاب على اكتشاف مواهبهم، مؤكدًا على تميز الطلاب من ذوي الهمم في البطولات الرياضية العالمية.