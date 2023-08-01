الليثي ومصطفي شعبان وهند صبري أعضاء لجنة تحكيم جائزة لدعم ذوي الهمم

اختارت اللجنه العليا لجائزة " عمار الدولية " لدعم الموهوبين و المؤهلات من ذوي الاحتياجات الخاصة الإعلامي عمرو الليثي الحاصل علي جائزة اليونسكو في التنمية البشرية ليكون عضوًا في لجنه التحكيم للمسابقه في موسمها السابع ٢٠٢٣ ، كما اختارت اللجنة العليا للمسابقة الفنان المصري مصطفي شعبان والفنانة التونسية هند صبري

المعروف ان هذه المسابقه يشارك فيها متسابقين من جميع الدول العربيه و تنتقل لجنه التحكيم بين الدول العربية لمتابعة الموهوبين ولقاءهم ودعمهم ، واختيار الفائزين من بينهم ، ويتم إعلان النتائج في شهر ديسمبر المقبل ، في احتفالية كبيرة بحضور نجوم المجتمع في شتي المجالات والفائزين في المسابقة..

ويذكر ان مجموع الجوائز لهذا العام تصل لأكثر من ربع مليون ريال سعودي ( 250,000+) في جميع المسارات.

ومن الجدير بالذكر أن هذة الجائزة تتمثل فى عدة مسارات:

مسار للأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة : يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية.

مسار خدمة ذوي الإعاقة – لأفراد المجتمع: يشارك فيه كافة أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم.

· مسار خدمة ذوي الإعاقة – للمنظمات غير الربحية : تشارك فيه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

وعلي جانب اخر يرجع تسمية " جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" حيث يعود سبب التسمية إلى أحد رموز الإعاقة والموهبة وهو "الدكتور عمار بوقس". وتحظى جائزة عمار بدعم لامحدود من كافة الجهات والمسؤولين والمعنيين بذوي الإعاقة في دول الخليج العربية و دول الوطن العربي حيث انطلقت الجائزة في عام 2014 م محلياً داخل المملكة العربية السعودية ، وفي عام 2021م توسع نطاق الجائزة إلى كافة دول الخليج العربية وفي هذا العام 2023م تنطلق الجائزة في نسختها السابعة والأولى عربياً مستهدفة كافة الدول العربية وصولاً إلى جميع دول العالم.

--