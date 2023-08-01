قصة أحمد زويل مع مجموع الثانوية العامة

لم يكن التفوق فى الثانوية العامة دليلا على ضرورة تحقيق النجاح، ولكن هناك العديد من النماذج التي حققت نجاحا مبهرا للعالم أجمع في الحياة العملية.

وبالرغم من أنهم لم يكونوا من أوائل الثانوية العامة ولكنهم سرعان ما أثبتوا في حياتهم العملية تفردهم وتميزهم خلال العقود الماضية حقق العديد من النجاحات التي رفعت اسم مصر عاليا.

لعل أبرزهم في الوقت الحالي العالم الفذ دكتور أحمد زويل الأشهر في العالم صاحب جائزة نوبل وهو واحد من أشهر علماء الكيمياء في العالم والذي حصل على مجموع 80% في الثانوية العامة عام 1963 ولم يكن واحدا من هؤلاء الذين حققوا أعلى الدرجات في الثانوية ولكنه استطاع خلال مسيرته العملية أن يحظى على احترام العالم أجمع وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء ثم سافر إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر. ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا بركلي (1974-1976) ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ 1976، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على الجنسية الأمريكية عام 1982 وتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذًا رئيسيًّا لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للينوس باولنغ الذي حصل على جائزة نوبل مرتين؛ الأولى في الكيمياء والثانية في السلام العالمي وحصل على واحدة من أعلى الجوائز العلمية شهرة وتقديرا، ولم يكن نوبل سوى شاب حالم تمكن بالعمل الجاد والالتزام من تحقيق نجاح كبير سيذكره التاريخ لمئات السنين.