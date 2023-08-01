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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السبت.. فريق إنبي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

إنبى
إنبى
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى فترة إعداده للموسم الرياضى 2024/2023 الجديد من الدورى المصرى الممتاز، اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس، بملاعب النادى بالكيلو 17 .

وحرص الجهاز الفني والإداري بالفريق، على إبلاغ جميع اللاعبين بموعد وتوقيت تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة .

وكان قد حرص الجهاز الفنى بقيادة الكابتن تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي والذي حقق خلاله الفريق المركز السادس بجدول الدورى الممتاز، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.

كابتن تامر مصطفى بملاعب النادى الكيلو 17 تامر مصطفى نادي انبي