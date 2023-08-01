عميد كلية التكنولوجيا بحلوان يكشف مميزات برنامج السيارات الهجين

قال إبراهيم لطفي، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة حلوان، إنه تم إطلاق برنامجين الاول تكنولوجيا السيارات الهجين والثاني الميكاترونيك، موضحا ان العالم كله بدأ يتحول للسيارات الكهربائية واختيار اسم برنامج السيارات الهجين جاء بسبب وجود مرحلة وسيطة في التحول تكون فيها السيارات بالنظام العادي والكهربي معا.

واضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الثلاثاء، انه حتى الان عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر محدود ولا يوجد في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الالتحاق بالكلية اصبح بدون اختبار القدرات ويتم عن طريق التنسيق فقط وبعد القبول يمكن للطالب الالتحاق ببرنامج السيارات الهجين.

كما تابع عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة حلوان، ان الكلية تتميز بكون كل أعضاء هيئة التدريس فيها حصلوا على الدكتوراة من الخارج بالإضافة إلى أن الطالب يضمن حصوله على البرنامج على مدار 4 سنوات وليس نظام سنتين ثم اختبارات لاستكمال السنتين الأخيرتين كما يحدث في الكليات الاخرى، كنا يحصل الطالب في السنة الرابعة على تدريب كامل في احد المصانع على مدار العام الدراسي ليحصل على الخبرة العملية.