محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبه نجاح 83.66 %

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٣.٦٦%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني ٢٩٥٥٢ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الحاضرين ٢٥٠٥٤ طلاب وطالبات بإجمالي ناجحين ٢٠٩٦٠ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ١٠٠% حيث حضر ١٢ طالبا وطالبه ونجح منهم ١٢ طالبا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وجاءت الاحصائيات النهائية للدورين معا الأول والثاني الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تقدم ١٩٢٢٣٨ طالب وطالبه حضر ١٩٠١٠١ طالب وطالبه وحصل علي الحد الأدنى للنجاح ١٨٠٧٣٨ بنسبه مئوية ٩٥.٠٧% .

وجاءت في المركز الأول أداراة الواحات البحريه بنسبة ٩٩.٧٧% والشيخ زايد ٩٩.١٣% و الدقي 98.94% و العمرانية 98.44% وشمال الجيزة 98.18% و العجوزة 98.18% والحوامدية 97.75% و العياط 97.74% و الوراق 97.71% و الهرم 97.56% وأطفيح 97.52% و اليدرشين 97.25% و منشأة القناطر 97.24% و الصف 97.١٠% و كرداسة 96.58% و ٦ اكتوبر 95.57% وأوسيم 95.17% وجنوب الجيزة 93.89% و ابو النمرس 86.65% و بولاق الدكرور 77.57% .