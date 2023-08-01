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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكليفات وتعيينات جديدة بجامعة بنها

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قراراً بتجديد تكليف الدكتور وليد طلعت الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي قائماً بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، وتكليف الدكتورة نهاد محمد علي البرقي الأستاذ بقسم علم الحشرات ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال كلية العلوم.
كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مجدي مليجي عبد الحكيم الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنها ناصر الجيزاوي كلية العلاج الطبيعى