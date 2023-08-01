ننشر الحركة الداخلية لضباط أمن الفيوم

أصدر اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الدخلية ومدير أمن الفيوم، حركة تنقلات داخلية موسعة لعام 2023؛ 2024 بين قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي والنظام بمديرية أمن الفيوم.

الحركة الداخلية لضباط البحث الجنائي بمديرية امن الفيوم

العقيد هاني علي تعيلب رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم

العميد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث لقطاع غرب الفيوم

المقدم محمد هاشم رئيسا لقسم تحريات مديرية أمن الفيوم

العقيد سامح عبد الظاهر رئيس مكتب مكافحه المخدرات

المقدم كريم حمزة رئيس مباحث الاموال العامة

العقيد عاطف الواحى رئيسا لمباحث المرور

العقيد مصطفى الجندى رئيسا لمباحث التموين

العقيد حازم الهاين رئيسا لمباحث قسم المعلومات الجنائية

المقدم عبد الله عثمان رئيسا لإدارة تنفيذ الأحكام

الرائد محمد عبد الحكيم وكيلا لإدارة تنفيذ الأحكام

الرائد حسين فؤاد قسم المساعدات الفنية

النقيب محمد على صالح وكيلا لمباحث التموين



المقدم محمد شريف تعيلب رئيسا لمباحث الترحيلات

المقدم محمد دعبس رئيسا لمباحث المرافق

المقدم سيد غيضان رئيسا لمباحث الآداب

الرائد إبراهيم ميزار رئيسا لمباحث الآثار.

الرائد احمد عشري وكيلا لإدارة المرافق

النقيب محمد عطيه هيكل معاونا لمباحث الأشتباه

النقيب ابانوب أشرف معاونا لمباحث وحده الاشتباه

المقدم احمد جنيدى مفتشا لمركزي طامية وسنورس

العقيد محمود هيبه مفتشا لمباحث قسمي أول وثان الفيوم

المقدم محمد ثروت مفتشا لمباحث مركز شرطة طاميه

المقدم أحمد جنيدي مفتشا لمباحث لمركز شرطة سنورس

الرائد احمد طرفاية وكيلا لمباحث الطرق والمنافذ

الرائد أحمد عبد الحكيم رئيسا لمباحث النجدة

الحركة الداخلية لرؤساء أقسام ومراكز الفيوم

الرائد احمد السوهاجى رئيسا لقسم مباحث قسم شرطة اول الفيوم

الرائد هشام حسن رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان الفيوم

الرائد هيثم طلبه رئيسا لمباحث مركز اطسا

الرائد احمد يسرى رئيسا لمباحث مركز سنورس

الرائد احمد عبد المجيد رئيسا مباحث مركز الشواشنه

تجديد الثقة في الرائد أنور المصرى رئيسا لمباحث مركز أبشواى

الرائد محمد كمال رئيسا لمباحث مركز يوسف الصديق

الرائد احمد فريتم رئيسا لمباحث مركز شرطة الفيوم

الرائد احمد صوفى رئيسا لمباحث مركز طامية

الرائد محمد الهاين رئيسا لمباحث مركز شرطة سنهور

المقدم عمر شوقى رئيسا لمباحث الفيوم الجديدة

النقيب محمد عويس معاونا لمباحث المرور

النقيب حسام عبد السميع معاون تنفيذ الإحكام بمركز شرطة طاميه

النقيب خالد يحيى عبد السميع معاونا لمباحث مركز شرطة الفيوم

النقيب مازن إيهاب معاونا لمباحث مركز شرطة سنورس

النقيب مهند الشريف معاونا لمباحث مركز سنهور

النقيب محمد عبد الناصر معاونا لمباحث قسم أول

النقيب أدهم حمزة معاونا لمباحث مركز اطسا

ملازم أول أحمد ياسر رحيم معاونا لمباحث قسم أول القيوم

الحركة الداخلية لمأموري الأقسام والمراكز بمديرية أمن القيوم

العميد محمد فؤاد مأمورا لقسم شرطة أول الفيوم

العقيد محمد نادر درويش نائبا لمأمور قسم أول الفيوم

العقيد حسن ابو عقرب مأمورا لقسم ثان الفيوم

العميد محمد جلال ذيدان مأمورا لمركز شرطة طاميه

العميد محمد ثابت عطوة مأمورا لمركز شرطة إطسا

العميد أسامه أبو طالب مأمورا لمركز شرطة أبشواي

العقيد أحمد أبو سيف مأمورا لمركز شرطة الشواشنة

العقيد محمود أبو بكر مأمورا لمركز شرطة سنهور

العقيد إسلام لطيف مأمورا لمركز شرطة الفلاحين

العقيد أحمد المغازي مأمورا لمركز شرطة سنورس

العقيد مصطفى عبد العظيم خالد حسن رئيسا لقسم شرطة المرافق

المقدم علاء محمد السيد عثمان رئيسا لقسم القوات الخاصة بإدارة قوات الأمن

المقدم طارق يس يوسف عرفه نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا

المقدم عبد الرحمن محمد الفل ضابط بإدارة الحماية المدنية ورئيسا قسم التواصل المجتمعي بإدارة حقوق الأنسان

الرائد محمد كامل محمد إبراهيم نائبا لمأمور مركز يوسف الصديق

الرائد أحمد ممدوح حسن عطا رئيسا لقسم الصيانة والإنشاءات

المقدم طارق يسن يوسف عرفة نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا

العقيد أحمد شوقي أمين سلوم مفتشا لفرقة غرب

الرائد عبد الهادي محمد عبد الرازق نائبا لمأمور مركز شرطة يوسف الصديق للخدمات الأمنية

الرائد رجب صبحي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة

الرائد اسامه على عبد العظيم نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا للخدمات الأمنية

عمرو عمر صبحي محمد خليل رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة يوسف الصديق

الرائد أحمد عبد الله محمد السيد رئيسا لنقطة تطون بمركز شرطة إطسا

الرائد توفيق سيد توفيق نائبا لمأمور بمركز شرطة الفيوم للخدمات الأمنية

الرائد عبد المنعم علي بسيوني رئيسا لنقطة النزلة بمركز الشواشنة

الرائد أشرف فؤاد يوسف الخطيب رئيسا لوحدة حقوق الإنسان بمركز شرطة إطسا

الرائد محمد عبد العظيم إسماعيل رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة أبشواي

الرائد سالم سيد محمود صاوي رئيسا لنقطة فيديمين بمركز سنهور القبلية

النقيب عمرو أحمد حسن شيخون رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة إطسا

الرائد عماد مصطفى ربيع قمره رئيسا لنقطة سنهور البحرية بمركز شرطة سنهور القبلية

الرائد محمد مدين هاشم الروبي معاون ضبط بمركز شرطة الشواشنة

النقيب أحمد صلاح ضابط بالسجن المركزي بمركز يوسف الصديق

النقيب حسان عيد محمد سالم رئيسالنقطة شرطة الحامولي بمركز شرطة بوسف الصدق

النقيب محمد فايز ضابط بإدارة التحريات

النقيب عصام وحيد صالح رئيسا لنقطة قارون بمركز يوسف الصديق

ملازم اول محمد أحمد محمد عبد الغني رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة طاميه

النقيب حسين محمد عباس رئيسا لوحدة حقوق الإنسان بقسم شرطة الفيوم الجديدة

النقيب وائل سعيد محمد أحمد رئيسا لوحدة حقوق الإنسان بمركز شرطة سنهور القبلية

الرائد أبو زيد حسانين مصطفى عبد العزيز رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بقسم شرطة أول الفيوم



ويأتي ذلك لضخ دماء جديدة في الأقسام الشرطية، والأهتمام بتعيين الكفاءات في المناطق التي لها طبيعة أمنية خاصة، وذلك للقضاء على الجريمة بشتى صورها في نطاق المحافظة، وإحكام السيطرة الأمنية، حيث جرى تغيير كل رؤساء مباحث الأقسام والمراكز.