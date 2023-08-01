الثانوية العامة.. الأول على مدارس "stem" المتفوقين: "نفسي أدخل طب قسم جراحة"

كشف الطالب عمر عبدالرحمن، تفاصيل إعلامه بحصوله على المركز الأول على مستوى مدارس المتفوقين "stem" بشعبة العلمي علوم، قائلًا: "مدير المدرسة كلمني وقالي إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي حاول الاتصال به ولكن هاتفي كان غير متاح لكون الشبكة سيئة، وأنني حصلت على المركز الأول".

وقال "عبدالرحمن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "بعدها بدأت جلسة أحضان رهيبة، وفرحت أني قدرت أفرح كل الناس اللي حواليا"، موضحًا: "أهم شيء بعد فضل الله وتوفيقه هو توفيق الله له في إدارة الوقت ووضع خطة للمراجعة للإلمام بالمنهج".

وتابع: "أن أكثر مجال يحبه منذ طفولته هو الطب قسم الجراحة".