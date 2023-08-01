مجلس الذهب العالمى: الطلب العالمى يتراجع إلى 921 طنا فى الربع الثانى

تراجع الطلب على الذهب فى الربع الثانى من العام، 2% على أساس سنوى إلى 921 طنًا، مع استبعاد الطلب من خارج البورصة مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم، فإن الطلب على المعدن الأصفر بما يشمل الطلب من خارج البورصة ارتفع 7% على أساس سنوي في الربع الأول، ما فسره التقرير على أنه استمرار لصلابة سوق الذهب العالمي.

وانخفض طلب البنوك المركزية خلال الربع على أساس سنوي إلى 103 أطنان، مدفوعًا بشكل أساسي بصافي المبيعات في تركيا، ومع ذلك، اشترت البنوك المركزية 387 طنًا من المعدن الأصفر.

وحول الاستثمار في الذهب، ارتفع الطلب على السبائك والعملات 6% على أساس سنوي إلى 277 طنًا في الربع الثاني، وما مجموعه 582 طنًا إجمالًا في النصف الأول، وذلك بفضل النمو في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا.

واستمرت مرونة استهلاك المجوهرات في مواجهة الأسعار المرتفعة، وأظهر زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني ومجموع إجمالي في النصف الأول يبلغ 951 طنًا، وقد أدى انتعاش الطلب الصيني والشراء القوي الملحوظ للمستهلكين في تركيا إلى تعزيز الاستهلاك في الربع الثاني، بحسب التقرير.

وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 7% على أساس سنوي عند 1255 طنًا في الربع الثاني، مع تقدير بأن إنتاج المناجم سجل رقمًا قياسيًا في النصف الأول من العام عند 1781 طنًا.