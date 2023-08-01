كاتبة فلسطينية: مصر منارة الثقافة وشرف لي صدور أعمالي من القاهرة

حلت الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، ضيفة على الإعلامى خالد منصور فى برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية، وذلك للحديث عن تجربتها الإبداعية وتتويجها بجائزة القلم البريطانى English pen.

وصدرت من القاهرة الطبعات العربية لأعمال نيروز قرموط، بعد صدور قصصها بعدّة لغات، وفوزها بجائزة القلم البريطاني English Pen للأعمال الأدبية المترجمة للغة الإنجليزيّة، وتصدّر مجموعتُها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في "مهرجان إدنبرة الدّولى للكتاب" في اسكتلندا.

وقالت نيروز قرموط، في حديثها عبر "النيل الثقافية" إن مصر هي منارة الثقافة وصاحبة عراقة السينما والمشهد البصري الذي يلهم المبدعين.

وأضافت "إنّه لشرف لي ككاتبة فلسطينية أن أصدر أعمالي هنا في القاهرة. نحن نشأنا على هذا التراث الحضاري الكبير الذي ترك دلالات وخلق أبعادًا أنشأت هذا الامتداد، والإنسان الفلسطيني يحاول إثبات وجوده وقدرته على المقاومة والصمود".

وتضم مجموعة "عباءة البحر وقصص الجديلة" التي توجت بجائزة القلم البريطاني، 15 قصة قصيرة، أشبه ببورتريهات مُلتقطة بحدقة سينمائية، تعرض لمشاهد وتناقضات الحياة اليومية في فلسطين، في غزة والقدس ومدن الضفة، ومخيّمات الشتات في الخارج.

أما العمل الأحدث "عُبور" فهو متوالية من ثلاث قصص (نوفيلات) أبطالها النّساء والمهمّشون، تدمج بين الخيالي والتوثيقي والفلسفي وأدب الرحلة، وتلقّح السرد بلغة الشعر وموسيقاه.

ويذكر أن نيروز قرموط كاتبة وباحثة وصحفيّة فلسطينية، وُلدت عام 1984م في مخيّم اليرموك للّاجئين الفلسطينيّين في سوريا، لتعود وأسرتها إلى فلسطين عام 1994 إثر اتفاقيّات أوسلو.

درست الصّيدلة وتحصّلت على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة الأزهر في غزّة، عملت في وزارة شؤون المرأة، الفلسطينية ولها العديد من الدراسات والأوراق البحثية، ومئات مقالات الرّأي في الصّحافة الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة.