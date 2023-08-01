تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة النصر بالبطولة العربية

أجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمه فنيه في منتصف الملعب بين فريقين بمشاركة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة النصر السعودي المقبلة في البطولة العربية.

وشهدت التقسيمة مشاركة السنغالي إبراهيما نداي بصورة طبيعية بعد التأكد من سلامته وجاهزيته عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الفك.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.