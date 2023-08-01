تدريبات خاصة للاعبى الزمالك استعدادا للنصر السعودي

اختتم الجهاز الفني لفريق الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر السعودي المقبل في البطولة العربية بخوض فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى.

وشارك في هذه الفقرة كل من ناصر منسي ومحمد صلاح وعلى ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وابراهيما نداي.

كما شارك معهم أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق وتولى محمد نديم حراسة المرمى في هذه الفقرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.