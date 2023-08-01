محافظة الشرقية: لن أسمح بالتراخي أو التقصير في تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراض زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وتتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة فى المهد لحالة بناء مخالف عبارة عن غرفة مُقامة بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ٣٠م بناحية دعبس، كما تم تنفيذ ازالة لسور بطول ٥٠ م طولي، وبالوحدة المحلية بطويحر تم إزالة فورية لمبني بالدبش على مساحة ٣٠م داخل الحيز العمراني بقرية كفر حافظ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصلوجى بتنفيذ حملة ازالة فى المهد لتعديات بالبناء المخالف على مساحة ١٢٠ م واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وقامت رئاسة ومدينة فاقوس إزالة شده خشبيه لأعمدة دور ثاني بناحية بني عمرو بالوحدة المحلية بأكياد، وبالوحدة المحلية بالديدامون وتم فك شده خشبيه لسقف دور اول علوي بمساحه ١٠٠ تقريبا بناحيه النمره وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين