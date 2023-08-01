بالفيديو.. مقتل 16 شخصا في حادث سقوط رافعة على ورشة بناء في الهند

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لآثار الدمار الذي سببه سقوط رافعة على ورشة بناء جسر غرب الهند بالقرب من مومباي، ما تسبب في مقتل 16 عاملًا على الأقل وإصابة آخرين.

ويظهر الفيديو، محاولة طواقم الإسعاف إنقاذ الناجين المحتملين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، فيما أعلنت السلطات عن تمكنها من تمكنت من نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام هندية إن الرافعات من هذا النوع تُستخدم لتثبيت أعمدة خرسانية جاهزة خلال عمليات بناء الجسور في الطرق السريعة والجسور التي تمر عليها سكك الحديد.

ووجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا في تغريدة لها على منصة " X" تويتر سابقًا، قائلًا: ""قلوبنا وصلواتنا مع المصابين".