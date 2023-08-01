زيزو والعارضة.. قصة حب لا تنتهي

فصل جديد سطره أحمد السيد زيزو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في علاقته بالقائم والعارضة، خلال مواجهة الشباب السعودي، أمس الإثنين، ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاءت تسديدة زيزو الصاروخية من الجانب الأيمن، ومن خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 75 من عمر المباراة، لتحرم الزمالك من معادلة النتيجة وتلقي الهزيمة الأولى في المجموعة بهدف دون رد.

وجددت مباراة الأمس، علاقة زيزو المستمرة مع العارضة والقائم، ويأتي أشهرها، في مباراة نهائي القرن 2020، أمام الغريم التقليدي الأهلي، والتي حرمت الفريق من التقدم بالهدف الثاني مع الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وحرم القائم، زيزو من تسجيل هدف الزمالك الثاني، خلال مباراة القمة الأخيرة، التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف للفريق الأحمر.

واستمر مسلسل زيزو والعارضة، خلال لقاء السوبر المصري 2021، عندما حرمت العارضة زيزو من معادلة النتيجة للزمالك في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء بتتويج الأهلي بهدف برونو سافيو.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في اللقاء الأول برباعية دون دون رد أمام لاتحاد المنستيري التونسي، والخساراة أمام الشباب بهدف، أمس الإثنين، فيما يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب وصيفًا بالرصيد ذاته.