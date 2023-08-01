"العمل": عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية

تلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح "المكتب" فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بـ"المملكة"، وبلغت 89 ألفًا و 737 ريال سعودى، بما يعادل 740 ألفًا و330 جنيه مصرى تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض،و إرسال جميع المستحقات على حساب المُستحقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على الحصول على مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين، تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: وليد.ط.ت.ط ، ومحمود .ا.م.ا ، وياسر .ع.م.ع ، وعماد.خ.ع ، وطواب .م.ع ،و التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ،وإخطارهم لإستلام المستحقات من بنك ناصر الإجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894،وإرسال الشكاوى والإستفسارات.