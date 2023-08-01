الأنبا مرقس يعطي إشارة الانطلاق لإرسالية الشباب إلى العزية

أعطى الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، إشارة الانطلاق لإرسالية فريق العلمانيين المنصوريين بالإيبارشية، للخدمة، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بقرية العزية.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي، الذي ترأسه الأنبا مرقس، بكابيلا المطرانية، بمدينة القوصية، بمشاركة القمص أنطون رزق الله، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، والأب شربل خوري اللعازري، المرشد الروحي لفريق العلمانيين المنصوريين بالإيبارشية، وراهبات المحبة، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الإرسالي من أبناء الإيبارشية.

وفى كلمته للشباب المرسل، قال المطران: "إن الخدمة حب مقدس، امتلأ به قلب إنسان، أحب الله وعاش معه، وذاق حلاوته ومن ثم طفق ينادي بين الناس(ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب).

وأكد راعي الإيبارشية، أن الخدمة اختبار روحي عميق مع الله، وعشرة قوية مع الرب يسوع، تدفع المرسل إلى إيصال ما اختبره للآخرين.

وأشار المطران إلى أن الخدمة الحقيقية، تتجاوز المكان، والزمان، كما تتجاوز جميع المعوقات. واختتم الأنبا مرقس وصيته للخدام المرسلين، بالثقة في نعمة الله، وإرشاده، لأنه القادر على استثمار قدراتهم، وضعفاتهم لمجد اسمه، وخير الكنيسة.