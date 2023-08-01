بدء التحقيق في بلاغ ضد منظمي حفل تخرج طلاب تجارة طنطا

بدأت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، تحقيقاتها في البلاغ الذي يحمل رقم 23118 إداري قسم شرطة ثان طنطا والمقدم من مالك إحدى القرى السياحية ضد أعضاء اللجنة المنظمة للحفل الختامي للتخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا.

كما وجهت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.

من ناحية أخرى أسفرت أحداث الاشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين أعضاء اللجنة المنظمة للحفل الختامي لتخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا مساء أمس عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم سيدات وفتيات وشباب وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفيات طنطا الجامعي ومستشفيات خاصة مجاورة لإسعافهم وتلخصت إصابتهم بكدمات وسحجات وجروح سطحية وقطعية.

وكانت إحدى القرى السياحية على طريق طنطا - كفر الشيخ، بمحافظة الغربية شهدت تدشين حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات؛ الأمر الذي تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.

وشهد الحفل الختامي للتخرج، حالة من الهرج والمرج، وتشابك بالأيدي، وتراشق بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى؛ بسبب سوء التنظيم، وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.

في المقابل أكد الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة بجامعة طنطا في تصريحات صحفية عبر بيان رسمي صادر عن مجلس الكلية، أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من خريجي كلية التجارة بتنظيم حفل بحضور عدد من الخريجين للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م .

وتابع البيان "تنفي ادارة الكلية أي صلة لها بهذا الشأن وأنها أقيمت بدون أي تدخل منها على المستوى الإداري او التنظيمي وخارج أسوار الكلية أو جامعة طنطا، وأن حفل الخريجين الرسمي يتم بالتنسيق والتنظيم بين اتحاد الطلاب وادارة الكلية بعد انتهاء جميع اعمال الامتحانات بدوري يوليو وسبتمبر وسيتم الاعلان عنه في حينه بكافة الترتيبات والامور الاجرائية الرسمية.

كما أهابت كلية التجارة في بيانها بكافة جهات النشر والمواقع الاخبارية تحري الدقة التامة فيما يتم نشره بشأن تلك الواقعة حرصا على المصداقية والشفافية في المعلومات.