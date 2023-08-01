إنقاذ طالبتين حاولتا الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة بالقليوبية

تمكن قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ طالبتين في مرحلة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، حاولتا الانتحار بسبب النتيجة، وجرى تقديم الخدمة اللازمة لهما واستقرت حالة إحداهما، وجرى حجز الأخرى للمتابعة.

وكان قد استقبل مستشفى بنها الجامعي حالتي محاولة انتحار بسبب نتيجة الثانوية، الأولى تناولت أقراص لانوكسين الخاص بمرضى القلب، والتانية تناولت "باي الكوفان" وجرى تقديم الخدمة الطبية وإنقاذهما في الحال.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.