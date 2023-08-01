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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يزور كنيسة مريم الكبرى بروما قبل سفره إلى لشبونة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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 زار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كنيسة القديسة مريم الكبرى، في روما، كعادته قبل توجه إلى السفر خارج الأراضي الإيطاليّة، حيث رفع الصلاة عاهدًا بزيارته إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بمناسبة الأيام العالميّة للشبيبة إلى السيّدة العذراء مريم.

وتبدأ الزيارة البابوية من 2 إلى 6 اغسطس، عندما يغادر البابا إلى لشبونة التي تستضيف هذا العام الأيام العالميّة للشبيبة، لتكون المرة الرابعة التي يترأس فيها قداسته هذا الاحتفال العالمي، بعد في ريو دي جانيرو عام 2013، وكراكوفيا 2016، وبنما 2019.

ومن المقرّر أيضًا أن يزور البابا مزار فاطيما يوم السبت.

 

 

 

 

 

 

 

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