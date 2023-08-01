حزب المؤتمر: لقاء السيسي وأبو مازن تأكيد على دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني عباس محمود ، تأكيد على أن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ومحوري .

وأوضح حزب المؤتمر ، أن دعم مصر للشعب الفلسطيني ثابت وتاريخي، مشيرا إلى أن لقاء السيسي وأبو مازن يهدف إلى مناقشة القضايا والملفات المختلفة لوضع آليات واضحة لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن موقف مصر واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة دعوة المجتمع الدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع حزب المؤتمر ، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيكفل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وطالب حزب المؤتمر بضرورة تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصة في قطاع غزة.

الجدير ذكره أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، معربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية