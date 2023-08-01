خبير سياحي: نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم تخطت 85% ونتوقع طفرة بالشتاء

قال الخبير السياحي أبو الحجاج العماري أن الموسم السياحي الشتوي مبشر للغاية ومن المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة الى البحر الاحمر مقارنة بالموسم السابق خاصة من الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن السياحة الداخلية قوة كبرى تهتم بهامارهم الفنادق، ويجب لعمل على جذب المصريين بدلا من سفرهم للخارج.

وأضاف العماري في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن نسبة الإشغالات في مدينة مرسى علم خلال موسم الصيف الحالي سجلت أكثر من ٨٥٪؜ ، وينطبق الحال على عدة مقاصد سياحية أخرى داخل مصر إبرازها الساحل الشمالي عنا والعلمين ومحافظة مرسى مطروح وهو الساحل الذي يعد اضافة جديدة للمنتجات السياحية المصرية بجانب البحر الاحمر ما يضفي ميزة التنوع في عناصر الجذب السياحي ويبشر بمواسم مقبلة سوف تشهد انتعاشة كبرى في أعداد الوافدين.

وتابع أن أبرز التحديات التي تواجه مدينة مرسى علم هى عدم وصول مرافق الكهرباء الى بعض القرى والفنادق التي لا تزال تعمل بمولدات الطاقة وبالطبع يتكلف ذلك الكثير ما يعد عبء ماديا على المنشأة، فيما يجري ربط المدينة الساحلية بمدن النيل في صعيد مصر حيث يتم إنشاء وتطوير طريق مباشر "القصير - قفط" و "مرسى علم - إدفو"، ما سوف يضيف ميزة جديدة للسياحة في البحر الأحمر حيث يتم المزج بين السياحة الشاطئية والنيلية والأثرية في برنامج واحد.

وأكد أن رحلات الطيران التي تربط القاهرة بمرسى علم مستمرة عن طريق شركة " ايركايرو" والتي سوف تمد خطوطها ايضا بين مطار الأقصر ومرسى علم في الموسم الجديد، لتوفير الوقت والجهد على السائحين مشيرا إلى أن هذا لا يمنع ضرورة الانتهاء من طريق القصير البري لارضاء كافة الاذواق واستيعاب الحركة المتوقعة، والذي يختصر المسافة الى الأقصر في ثلاث ساعات فقط.

ولفت إلى أن مطار مرسى علم استقبل الأسبوع الماضي ١٣٥رحلة طيران كانت أغلبها من التشيك وبولندا وايطاليا وألمانيا ثم عدة جنسيات مختلفة، منوها إلى أن الحركة الوافدة للمدينة تخطت أعداد عام ٢٠١٩ ما قبل الوباء، وتوقع ان تتخطى الحركة لمصر بشكل عام ١٦ مليون سائح بنهاية ديسمبر المقبل وذلك بفعل تزايد الاقبال سنويا على السياحة الاثرية، التي حظيت باهتمام كبير من الدولة في الفترة الماضية ولقيت متابعة من كافة دول العالم.

وطالب العماري بمساندة الدولة للمشروعات السياحية المتعثرة والمتوقفة عن العمل حتى يمكن الاستفادة منها سياحيا الفترة المقبلة خاصة وأن مصر تستهدف استقبال ٣٠ مليون سائح خلال عام ٢٠٣٠ وهي الخطة التي تتطلب توفير غرف فندقية كافية لاستيعاب هذا العدد، مشيرا إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت لجنة من وزارة السياحة خلال الايام الماضية والتي استمعت الى ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات السياحية في المنطقة، وتركزت الشكاوى من أثار جائحة كورونا الاقتصادية المدمرة، والتي تحتاج لمساندة من الدولة حتى تعود المنشآت للعمل بكامل طاقتها وبجاهزية كبرى.

وأشاد بالنقلة النوعية التي شهدها طريق مرسى علم القاهرة، وكذلك الغردقة، وقيام الدولة بتطوير المرافق وشبكة الطرق والمواصلات ما سهل الحركة للمدينة وأنعش نسبة الإشغالات في الموسم الجاري، وكذلك جهود الدولة لدعم ومساندة الاستثمارات السياحية عقب فترة صعبة مر بها القطاع بالكامل، لافتا إلى أن أسعار فنادق مرسى علم ليست مرتفعة وتناسب مختلف الشرائح، حيث تتمتع المدينة بوجود مستويات مختلفة تبدأ من ٣ نجوم وحتى ٥ نجوم، وبرغم تكلفة التشغيل لكن الفنادق والقرى السياحية حرصت على تحقيق الطلب أولا دون ارتفاع كبير في الأسعار.