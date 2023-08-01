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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يهنئ الطالب "أسامة محمد نصار" الحاصل على المركز الرابع جمهوريا

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا قدم خلاله التهنئة للطالب أسامة محمد يوسف نصار لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "رياضيات" بالشهادة الثانوية العامة 2023، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

كما قدم المحافظ خالص تهانيه القلبية لأسرة الطالب على ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق ليصلوا به لهذا المستوى العلمي المتميز، معربًا عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطالب والحفاظ على رفع اسم المنوفية عاليًا في صدارة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا التفوق ليس جديدًا على أبناء المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة والصدارة كل عام في تفوق أبنائها.

هذا وقد أعرب الطالب وأسرته عن بالغ سعادتهم وفرحتهم بتلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصه على تقديم التهنئة ومشاركتهم فرحتهم.

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