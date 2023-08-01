الإحصاء السعودية تعلن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.8% فى الربع الثانى من 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن مؤشر الرقم القياسى العام لأسعار العقارات للربع الثانى من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى (الربع الثانى من عام 2022م ).

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء، أن أسعار القطاع السكني ارتفعت بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%.

وأشارت الهيئة الى أن القطاع التجاري سجل ارتفاعا بلغت نسبته 0.2% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023م.

وفي القطاع الزراعي سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.3% متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل السعودية عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية وهي: القطاع السكني، ويتكون من (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، فيما يتكون القطاع التجاري من (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، في حين يندرج القطاع الزراعي تحت صنف واحد وهو الأرض الزراعية.