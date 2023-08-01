أستاذ مناعة: 100 يوم صحة تعكس محاولات الدولة التغلب على معوقاتها

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق، إن مبادرة 100 يوم صحة تؤكد محاولات الدولة المصرية الجادة في التغلب على معوقاتها، وتأتي على رأسها المشاكل الصحية والتي تعوق المصريين عن الإنتاجية والعمل وأن يكونوا افرادا فاعلين في المجتمع.

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تشمل فحص كافة الفئات العمرية، وأبرزهم الأطفال من خلال كشف الأنيميا والتقزم وضعف السمع، والكشف على السيدات أيضًا ورعاية الأسرة والكشف المبكر عن الأورام، والأمراض المزمنة لدى كبار السن، موضحا انه يتم تقديم الخدمات الصحية و العلاج على نفقة الدولة.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق أن المبادرة تذهب إلى المناطق النائية في مصر ومنها المحافظات الحدودية والقرى البعيدة.