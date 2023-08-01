برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لأوباما استعدادا للنصر السعودي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن خضوع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق، لبرنامج علاجي وتأهيلي بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة.

وذلك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بمزق فى العضله الأمامية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعيه خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصري السعودي، مساء الخميس القادم، في تمام الساعة السادسة مساء، في ختام دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في اللقاء الأول برباعية دون دون رد أمام لاتحاد المنستيري التونسي، والخساراة أمام الشباب بهدف، أمس الإثنين، فيما يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب وصيفًا بالرصيد ذاته.