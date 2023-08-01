الأمم المتحدة: وصول أكثر من 40 شاحنة مساعدات أممية إلى ثلاث ولايات سودانية

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 40 شاحنة تحمل 1600 طن من الغذاء، وصلت إلى ثلاث ولايات سودانية هي كسلا والقضارف والنيل الأبيض في الفترة بين 22-27 يوليو الماضي، كما عمل المكتب على تنسيق حركة خمس شاحنات إضافية نحو ولاية غرب كردفان تحمل 300 طن من مواد الإغاثة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب (أوتشا) إلى أنه منذ 22 مايو الماضي، وصلت أكثر من 780 شاحنة تحمل 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى مواقع في جميع أنحاء السودان، وفي إقليم دارفور

قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية وتغذوية لأكثر من 450 ألف شخص في ولايات وسط وشرق وشمال وجنوب دارفور منذ بدء الأحداث هناك.

يُشار إلى أن مساعدات برنامج الأغذية العالمي تصل في الوقت الراهن بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، إلى النازحين داخليا بسبب الصراع في منطقة الفردوس شرقي دارفور.