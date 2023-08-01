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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. تقديم خدمات طبية لــ 1608 حالات في قرية أسمنت بالمنيا

ضمن (حياة كريمة)
ضمن (حياة كريمة) تقديم خدمات طبية لــ 1608 حالة
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قدمت مديرية الصحة بالمنيا خدماتها الطبية العلاجية المجانية لأهالى قرية أسمنت بمركز أبوقرقاص ضمن أعمال القوافل الطبية للقرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أعمال القافلة الطبية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص بالمنيا خلال يومي 26 و27 من يوليو الماضى، حيث استفاد منها 1608 حالات، من خلال 5 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة، شملت 247 حالة جراحة، و 411 أطفال، و219 باطنة، و 37 نساء، و 108 أسنان، و 161 رمد، و 244 جلدية، و49 تنظيم أسرة، و89 انف واذن و صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب إجراء تحليل لــ 148 حالة و حالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و 90 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و 11 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى بحضور 117 من أهالي القرية.
 

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الدكتور محمد حسانى أسامة القاضي محافظ المنيا ابوقرقاص المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنيا