مغامر يحقق رقما قياسيا في المشي على الحبل بين برجين في قطر.. فيديو

سجل المغامر الإستوني يان روس رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأطول مسيرة على حبل مشدود مضاء بمصابيح LED، وذلك بحسبما عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" خلال مقطع فيديو لها اليوم الثلاثاء.

وأكمل روس إنجازه المذهل بين برجي كتارا الشهيرين في مدينة لوسيل القطرية، وهو بطل العالم في السير على الحبل المشدود ثلاث مرات، وقد تمكن من إكمال المسافة بين البرجين التوأمين في قطر من أول محاولة، متحديًا الرياح العاتية للحفاظ على توازنه، قاطعًا مسافة تزيد عن 150 مترًا بين البرجين.

المسيرة التي أطلق عليه اسم Sparkline أي "الحبل المتلألئ"، كانت أطول مسافة في العالم ضمن مبنى واحد، وهي أيضًا أعلى ارتفاع يحققه روس على مبنى حتى الآن، حيث مشى المغامر الإستوني على ارتفاع 185 مترًا وعلى حبل عرضه سنتيمتران ونصف السنتيمتر.