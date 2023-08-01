باريس: يجرى حاليا الإعداد لعملية إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أنه يجري حاليا الإعداد لعملية إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر، وسيتم "قريبا جدا" إجلاؤهم جوا.

وقامت سفارة فرنسا في نيامي بإبلاغ الجالية الفرنسية المقيمة هناك بأنه "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي في العاصمة، يجري الإعداد لعملية إجلاء جوي"، وأن "عمليات الإجلاء ستتم قريبا جدا في فترة زمنية محدودة للغاية"، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية.

يأتي هذا القرار بعد تدهور الأوضاع في النيجر وخاصة بعد تجمع الآلاف أمام السفارة الفرنسية في نيامي مرددين شعارات معادية لفرنسا وسط أجواء متوترة، خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر.

وأكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، أمس الاثنين، تعليقا على الهجوم الذي وصفته ب"العنيف وبالغ الخطورة" والذي استهدف السفارة الفرنسية في نيامي، أن "أولوية فرنسا هي أمن رعاياها".

وقد أعلنت فرنسا تعليق جميع مساعداتها التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.