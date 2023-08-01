اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرطوبة 90%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 36 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 29، وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 29 درجة.