تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان جادو، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، إن النسخة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج كانت مجرد أطروحات وبعد ذلك تطور هذا الدور لإلقاء الضوء على المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج.

وأضافت "جيهان" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنها تحرص كل عام على حضور مؤتمر المصريين في الخارج، موضحة أن هناك تطورا كبيرا في مؤتمر المصريين في الخارج.

وتابعت أن كل نسخة من مؤتمر المصريين بالخارج تختلف عن السابقة لها، والأطروحات دخلت محل التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك الكثير من مطالب المصريين في الخارج تحققت، لعل أهمها مساعدة الجاليات على جلب سياراتهم لمصر، وهناك مطالب بعمل دفعة ثانية من المبادرة.

وأردفت رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، أن ثاني المطالب التي تم تنفيذها هو إنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج، وبدأت بالفعل من مستثمرين موجودين في الخارج.