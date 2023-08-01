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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا للنصر السعودي

الزمالك
الزمالك
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أدى لاعبي الفريق  الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات استشفائية بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة استعدادا للقاء النصر السعودى المقرر له يوم الخميس المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية (كأس الملك للأندية العربية).

وخاض التدريبات الاستشفائية كل من محمد صبحى وحمزة المثلوثى وحاتم سكر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد "زيزو "ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيرى وعمر جابر.

وفضل الجهاز الفنى خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة فى لقاء الشباب السعودى بالأمس.

 

ضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من : 

 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

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