86 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، البوم الثلاثاء، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط ٨٦ مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها.

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أن الحملات تمكنت من ضبط ٧٩ مخالفة للمخابز متنوعة بينها ١٨ مخالفة نقص وزن، إضافة إلى ١٠ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٨ مخالفات لعدم وجود سجل تجارى و٤ لعدم وجود ميزان ومخالفة تجميع وتصرف فى حصة الدقيق المدعم و ٣٨ مخالفة أخرى.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط ٧ مخالفات بالأسواق شملت ٣ مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات لسلع مجهولة المصدر ومخالفة للبيع بدون ترخيص.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.

