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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يتفقد مشروعات الطرق والأعمال الجارية بـ"جنة" و"سكن مصر"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، وذلك لمتابعة نسب الإنجاز وسير العمل بالطريق، بجانب تفقد الأعمال الجارية بسكن مصر أرض المعارض، وأعمال الطرق بمنطقة اللوتس.

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالمرور على كمباوند " جنة "، وتم التنبيه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وضرورة إنهاء أى مرمات بالطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات " مرافق - كهرباء – غاز.."، مشدداً على ضرورة متابعة أى مخالفات تحدث بالكمباوند وذلك حفاظاً على النسق العام للمشروع.

واستكمل المهندس عبد الرءوف الغيطى، جولاته بالمرور على أحياء المدينة، حيث تابع أعمال الطرق ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بحى جاردينيا بالتجمع الثالث وتم مقابلة بعض سكان الحى والاستماع لهم وتم التنبيه على المسئولين بالتجمع الثالث بضرورة المتابعة والاهتمام بالأعمال التى يتم تنفيذها حالياً بالحى من طرق وأرصفة وزراعة مع الاهتمام الدوري بأعمال النظافة.

كما تم المرور على أعمال الطرق وإنشاء الممشى الرياضي وتراك الدراجات بمحور جمال عبدالناصر الفرعي بالتجمع الثالث، بجانب المرور على حى امتداد غرب الجولف والمحلية الثامنة بالتجمع الثالث لمتابعة الأعمال الجارية.

كما تم التنبيه على المسئولين بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية فى تنفيذ جميع الأعمال بالمدينة ومواصلة المجهود لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المدينة.

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القاهرة الجديدة مشروع سكن مصر أرض المعارض